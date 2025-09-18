Виїзним консульським обслуговуванням скористались понад 1 тис українців за кордоном з початку місяця – Сибіга

Фото: https://www.facebook.com

Міністерство закордонних справ України повідомило про збільшення кількості виїзних консульських обслуговувань в українських посольствах по світу, завдяки чому у вересні додатково понад 1000 українців отримали доступ до консульських послуг, зазначив голова зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга.

"Розуміємо, що в умовах збільшення кількості запитів у найбільш "навантажених" країнах громадянам може бути непросто зловити "слоти" в е-Черзі та попасти на консульський прийом. Тому постійно шукаємо шляхи спрощення доступу до сервісів МЗС за допомогою цифровізації, спрощення процедур і тепер також активізації виїзних консульських обслуговувань", - написав Сибіга в Facebook.

На практиці, пояснив він, це означає, що не лише громадяни йдуть до консульств, але і консульства йдуть до громадян разом із мобільними пристроями для надання послуг і обслуговують їх безпосередньо там, де вони мешкають.

"Для цього ми комплектуємо консульські команди необхідним обладнанням та реорганізовуємо роботу. З початку вересня вже 38 закордонних дипломатичних установ у країнах із найбільшим навантаженням, де зафіксовано тривалий час очікування громадян на візит в "е-Черзі", отримали доручення активізувати виїзні обслуговування. За ці два тижні відбулися 18 таких виїзних консульських прийомів, під час яких понад 1000 громадян скористалися додатковою можливістю отримати доступ до послуг", - розповів міністр.

Всього до кінця року заплановане проведення ще 62 додаткових виїзних обслуговувань.

"Продовжуємо активно забезпечувати дипустанови необхідним додатковим обладнанням, зокрема мобільними паспортними комплексами. Постійно працюємо над тим, щоб підвищувати якість консульського обслуговування, розширювати перелік послуг та масштабувати місця проведення консульських прийомів. Це про посилення присутності, збереження звʼязків і турбота держави про своїх громадян за кордоном", - резюмував Сибіга.