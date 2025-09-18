Субота буде трохи теплішою за п'ятницю, дощі будуть невеликими та пройдуть лише на сході та заході України

Невеликий дощ очікується в ніч на п'ятницю, 19 вересня на південному сході України, а вдень місцями в західних областях, в решті регіонів без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні та крайньому заході країни 9-14°; вдень 18-23°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 25°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

В Києві 19 вересня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 19 вересня була +31,8°С в 2015р., а найнижча +0,4°С в 1894р.

В суботу, 20 вересня, в Україні також переважно без опадів, лише у східних областях вдень невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, на крайньому заході та півдні країни до 27°.

В Києві 20 вересня без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.