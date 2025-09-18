Інтерфакс-Україна
10:44 18.09.2025

Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

2 хв читати
Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що під час його візиту до Києва буде підписано угоду про співпрацю між міністерствами оборони Польщі та України.

"Ми підпишемо угоду про співпрацю між міністерствами, а також про набуття навичок керування дронами. Переговори стосуватимуться розвитку спільних ініціатив промисловості. Я думаю, що поляки дуже чекають на це – після таких величезних зусиль, спрямованих на допомогу населенню", - наводить слова Косіняка-Камиша пресслужба Міноборони Польщі.

Як зазначив міністр, "ще одне питання — це підвищення кваліфікації наших військ на основі досвіду в Україні". "Впровадження уроків, отриманих на новому полі бою, має вирішальне значення для трансформації Збройних сил Польщі та для трансформації НАТО загалом. Ще одним важливим елементом є розвиток Аналітичного, навчального та освітнього центру НАТО-Україна JАTEC у Бидгощі", - вважає він.

За словами очільника польського відомства, окрім зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем, незабаром він проведе переговори із секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

"Ціла серія дискусій про те, що ми можемо зробити разом, щоб захистити себе, підтримувати один одного та здобувати нові навички. Ми – щоб застосувати уроки, отримані з війни в Україні. А Україна – щоб бути привабливою для західного світу. Бо найгірше, що може статися, – це повернення України до Москви", - зазначив Косіняк-Камиш.

Міністр додав, що розпочав у четвер візит до Києва з заступником міністра оборони Павелом Залевським, представниками Війська Польського.

Теги: #мзс_польщі #мзс_україни #угода #владислав_косіняк_камиш #співпраця

