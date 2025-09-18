Focus Estate Fund придбав торговий парк в Італії

Інвестиційний фонд Focus Estate Fund придбав торговий парк BariMax Shopping Village, розташований у північній частині міста Барі в Італії, повідомила пресслужба компанії.

"Вихід на італійський ринок є важливим кроком у нашій довгостроковій стратегії зростання. Спираючись на наш досвід у Польщі, Великій Британії та Чеській Республіці, ми прагнемо подальшого розширення по всій континентальній Європі, зосереджуючись на Іспанії, Португалії, Франції та інших країнах", – повідомив генеральний партнер Focus Estate Fund Максим Школьник.

За його словами, Барі був обраний завдяки високому попиту у роздрібній торгівлі та сприятливій демографічній ситуації. BariMax Shopping Village загальною площею біля 18,8 тис. кв. м має прямий доступ до державної траси SS16 Adriatica, лише в 8 км від міжнародного аеропорту. Серед орендарів супермаркет FAMILA, а також Sinsay, Happy Casa, картинг Kartodromo BariMax, OVS, Cisalfa та дитячий магазин Prenatal.

Продавца нерухомості Legance представляли Pradera та Banco BPM, а сторону покупця - BDO та Gleeds.

"Ми раді підтримати цю успішну угоду та з радістю продовжимо співпрацю з Focus Estate Fund в якості керуючих активами BariMax Shopping Village. Ми налаштовані забезпечити подальші високі показники цього добре зарекомендувавшого себе торгового центру", – сказала співкерівник Pradera Management Italy Стефанія Емануеле.

Заснований українцями у 2016 році Focus Estate Fund, з юрисдицією у Люксембургу, спеціалізується на нестандартних роздрібних активах з доданою вартістю у Великій Британії, Західній та Центральній Європі. З придбаним активом у Італії портфель Focus Estate Fund тепер включає 13 торгових центрів у Європі із загальною орендною площею (GLA) приблизно 220 тис. кв. м.