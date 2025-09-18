Інтерфакс-Україна
Події
09:53 18.09.2025

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях
Фото: НГУ

Українські сили протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки минулої ночі збили та подавили 48 ударних БпЛА, проте зафіксовані влучання 26 ворожих дронів в шести локаціях.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України в телеграм, всього в ніч на 18 вересня противник атакував 75-ма ударними БпЛА типу "Shahed", "Гербера" і безпілотниками інших типів з різних напрямків, близько 40 із них – "Shahed".

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Один ворожий БпЛА - в повітрі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 17 вересня ППО знешкодила 136 з 172 випущених окупантами дронів, було зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

У ніч на 16 вересня знешкоджено 89 з 113 випущених ворогом дронів, було зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на шести локаціях і падіння уламків збитих ударних дронів на двох локаціях.

У ніч на 15 вересня знешкоджено 59 з 84 дронів, які випустив противник. Було зафіксовано влучання всіх трьох ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

