15:40 17.09.2025

Батько вбитої українки Ірини Заруцької уже у США, аби попрощатися із донькою - МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію про те, що батька вбитої у США українки Ірини Заруцької не випустили з України.

"Ми бачили повідомлення в медіа про батька Ірини Заруцької. Це фейкові повідомлення. Він вже у США", - сказав він на брифінгу в Києві у середу.

Речник наголосив, що консульська служба України і Держприкордонслужба посприяли, аби чоловік отримав американську візу та вирушив у США для вшанування памʼяті загиблої доньки.

"З того моменту, як відбулося жахливе вбивство, ми надавали одразу ж консульську підтримку родині… Ще раз висловлюємо щирі співчуття. Ми розраховуємо, що справедливість буде досягнута якнайшвидше", - зазначив Тихий.

Як повідомлялось, безхатько завдав смертельних ран ножем 23-річній українській біженці Ірині Заруцькій на одній із станцій легкорейкового транспорту у Шарлотті, Північна Кароліна, США. Звинувачення у вбивстві першого ступеня було висунуто 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому.

Президент США Дональд Трамп відреагував на жорстоке убивство. "Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, котра приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна отримати(безсумнівно!) швидкий судовий розгляд і єдине покарання - смертну кару. Іншого вибору не може бути!!!", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

