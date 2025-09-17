Інтерфакс-Україна
Події
12:12 17.09.2025

Пентагон підтвердив, що відправляв спостерігачів на військові навчання РФ та Білорусі, – ЗМІ

2 хв читати
Пентагон підтвердив, що відправляв спостерігачів на військові навчання РФ та Білорусі, – ЗМІ

Пентагон підтвердив, що американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі в понеділок, прийнявши запрошення вперше з часу вторгнення Росії в Україну в 2022 році, повідомляє Reuters.

"Посольство США в Мінську, Білорусь, отримало запрошення для нашого військового аташе взяти участь у військових навчаннях "Запад-2025" в Білорусі в рамках Дня почесних гостей (DV), і ми прийняли це запрошення з огляду на нещодавні продуктивні двосторонні контакти між нашими країнами. Участь у днях військових навчань є звичайною практикою для військових... Завдяки збігу термінів, новий аташе з питань оборони зміг взяти участь у заході разом із попереднім аташе".", – заявив агентству головний речник Пентагону Шон Парнелл (Sean Parnell).

Парнелл не назвав їх імен військових у своїй заяв, але Reuters ідентифікував одного з них як підполковника ВПС США Браяна Шоупа (Lt. Col. Bryan Shoupe).

Востаннє США спостерігали за навчаннями "Запад" у 2021 році, заявив американський представник міністерства оборони на умовах анонімності.

Як повідомлялось 15 вересня, на російсько-білоруські навчання "Захід-2025" у якості спостерігача прибув військовий аташе Сполучених Штатів Америки, повідомило міністерство оборони Білорусії у понеділок у Телеграмі. Міністр оборони Білорусії Віктор Хрєнін подякував представнику США за візит, назвав "рукостискання між Білорусією та США на військовому полігоні – історичною ознакою потепління відносин між країнами" та доручив надати "американським гостям — найкращі місця, показати абсолютно все, що їх цікавить". Військовий аташе США подякував міністру оборони за прийом. На навчаннях "Захід-2025" присутні представники 23 держав, у тому числі троїх представників країн НАТО — США, Туреччини та Угорщини.

Теги: #спостерігачі #навчання #сша #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 17.09.2025
Держприкордонслужба про "Захід-2025": Наразі російські сили готуються відбути на територію РФ

Держприкордонслужба про "Захід-2025": Наразі російські сили готуються відбути на територію РФ

01:51 17.09.2025
Трамп повідомив про угоду з Китаєм щодо продовження функціонування додатка TikTok у США - ЗМІ

Трамп повідомив про угоду з Китаєм щодо продовження функціонування додатка TikTok у США - ЗМІ

23:38 16.09.2025
Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові

Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові

21:07 16.09.2025
Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

20:30 16.09.2025
Адміністрація Трампа схвалила першу партію зброї для України, оплачену союзниками за механізмом PURL

Адміністрація Трампа схвалила першу партію зброї для України, оплачену союзниками за механізмом PURL

20:48 15.09.2025
МЗС України розцінило прийом у Мінську окупаційної влади з Херсонщини як грубу зневагу до суверенітету

МЗС України розцінило прийом у Мінську окупаційної влади з Херсонщини як грубу зневагу до суверенітету

16:20 15.09.2025
За навчаннями "Захід-2025" спостерігає військовий аташе США

За навчаннями "Захід-2025" спостерігає військовий аташе США

04:33 14.09.2025
Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

17:01 12.09.2025
Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

16:58 12.09.2025
Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

ВАЖЛИВЕ

Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

У Києві найближчими днями відкриється представництво Європарламенту

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

ОСТАННЄ

Сибіга запросив всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту Кримської платформи 24 вересня в Нью-Йорку

Верховний суд залишив у силі дозвіл АМКУ на придбання CRH двох українських цементних заводів

Через ворожий удар на Харківщині загинув літній чоловік

Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

Викрито масштабні зловживання у лісовій сфері, що завдали збитків на понад 700 млн грн

Ворожий удар на Харківщині спровокував пожежу в районі житлової забудови

Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром на півдні та в центрі України в четвер

Дощі в четвер пройдуть у центрі та на півдні України, у п'ятницю без опадів

Рада ухвалила закон про військового омбудсмана

Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА