Пентагон підтвердив, що відправляв спостерігачів на військові навчання РФ та Білорусі, – ЗМІ

Пентагон підтвердив, що американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі в понеділок, прийнявши запрошення вперше з часу вторгнення Росії в Україну в 2022 році, повідомляє Reuters.

"Посольство США в Мінську, Білорусь, отримало запрошення для нашого військового аташе взяти участь у військових навчаннях "Запад-2025" в Білорусі в рамках Дня почесних гостей (DV), і ми прийняли це запрошення з огляду на нещодавні продуктивні двосторонні контакти між нашими країнами. Участь у днях військових навчань є звичайною практикою для військових... Завдяки збігу термінів, новий аташе з питань оборони зміг взяти участь у заході разом із попереднім аташе".", – заявив агентству головний речник Пентагону Шон Парнелл (Sean Parnell).

Парнелл не назвав їх імен військових у своїй заяв, але Reuters ідентифікував одного з них як підполковника ВПС США Браяна Шоупа (Lt. Col. Bryan Shoupe).

Востаннє США спостерігали за навчаннями "Запад" у 2021 році, заявив американський представник міністерства оборони на умовах анонімності.

Як повідомлялось 15 вересня, на російсько-білоруські навчання "Захід-2025" у якості спостерігача прибув військовий аташе Сполучених Штатів Америки, повідомило міністерство оборони Білорусії у понеділок у Телеграмі. Міністр оборони Білорусії Віктор Хрєнін подякував представнику США за візит, назвав "рукостискання між Білорусією та США на військовому полігоні – історичною ознакою потепління відносин між країнами" та доручив надати "американським гостям — найкращі місця, показати абсолютно все, що їх цікавить". Військовий аташе США подякував міністру оборони за прийом. На навчаннях "Захід-2025" присутні представники 23 держав, у тому числі троїх представників країн НАТО — США, Туреччини та Угорщини.