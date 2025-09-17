Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 1020 одиниць живої сили та 152 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 108 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 360 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

