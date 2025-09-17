Інтерфакс-Україна
Події
06:41 17.09.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців - Генштаб

1 хв читати

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1020 одиниць живої сили та 152 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 108 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 360  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29059

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 17.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

08:11 17.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 879 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 879 ворожих цілей

23:15 16.09.2025
Росія готується скоротити видобуток нафти через атаки дронів - ЗМІ

Росія готується скоротити видобуток нафти через атаки дронів - ЗМІ

22:12 16.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 148 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 148 ворожих атак - Генштаб

17:43 16.09.2025
Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

16:32 16.09.2025
Зеленський: поки Росія не відчуватиме своїх сильних втрат вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни

Зеленський: поки Росія не відчуватиме своїх сильних втрат вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни

16:21 16.09.2025
Викрадених українських дітей утримували на мінімум 210 об'єктах в РФ та на окупованих територіях - HRL

Викрадених українських дітей утримували на мінімум 210 об'єктах в РФ та на окупованих територіях - HRL

16:17 16.09.2025
В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

16:07 16.09.2025
Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

11:43 16.09.2025
Бессент: війна в Україні завершиться за 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні тарифи

Бессент: війна в Україні завершиться за 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні тарифи

ВАЖЛИВЕ

Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

Генштаб зафіксував впродовж доби 183 бойові зіткнення

Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

Залізнична інфраструктура на Дніпровському напрямку зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки ворога - Укрзалізниця

На острові Хортиця вирує масштабна пожежа – ДСНС

ОСТАННЄ

Шестеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби у Харківській області

Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

Три пожежі виникли у Кіровоградській області внаслідок нічної атаки російських БПЛА

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки fpv-дрона у Запорізькій області

Поїзди на двох напрямках затримуються внаслідок знеструмлення ділянок через ворожу атаку

17 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Залізнична інфраструктура на Дніпровському напрямку зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки ворога - Укрзалізниця

Опозиція в Чехії обіцяє скасувати програму постачання боєприпасів Україні в разі успіху на виборах - ЗМІ

Трамп повідомив про угоду з Китаєм щодо продовження функціонування додатка TikTok у США - ЗМІ

Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА