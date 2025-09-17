Залізнична інфраструктура на Дніпровському напрямку зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки ворога - Укрзалізниця

Залізниця опинилася під нічною атакою ворога, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у соцмережі Facebook.

"Чергова ніч - чергова комплексна атака на залізницю. Через знеструмлення матимемо затримки поїздів Дніпровського напрямку, зокрема, 86/72 Львів-Запоріжжя - Павлоград; 85/71 Запоріжжя, Павлоград - Львів, 75 Київ-Кривий Ріг, № 80 Львів - Дніпро, можуть додатись й інші.Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно - ДОВЕЗТИ КОЖНОГО!", - написав Перцовський.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BSpX5VJ8f/