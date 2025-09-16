Інтерфакс-Україна
Події
16:17 16.09.2025

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

Фото: Харківська ОВА

Близько 800 мирних жителів наразі залишається в місті Куп'янськ Харківської області, повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

"В Куп'янську в нас залишається близько 800 людей на сьогоднішній день. І можу сказати, що попри всі повідомлення, які надходять стосовно наявності ворога в Куп'янську, ми і на сьогоднішній день здійснюємо евакуацію. Цю евакуацію роблять у нас волонтерські групи, ДСНС, поліція залучена до цих питань. Ми вивозимо поранених, вивозимо, на жаль, і загиблих. Тобто можемо говорити, що вся та робота, яку ми здійснювали по місту Куп'янську, ми продовжуємо здійснювати, незважаючи на те, що ситуація дійсно залишається достатньо загрозливою", - розповів Канашевич в ефірі телемарафону у вівторок.

Він наголосив, що в місті не працює критична інфраструктура, і відновити її найближчим часом буде неможливо.

"Критична інфраструктура не працює, і в найближчий час не запрацює, і в зиму вона точно в належному стані не увійде, тому що і часом нема на відновлення, і ситуація ми розуміємо яка. Тому для людей найкращий варіант, це, звичайно, виїхати", - наголосив голова райадміністрації.

"Безумовно, маємо приклад лівого берега і мешканців, які у нас на лівому березі району проживали і прожили цю зиму. Відповідно, розуміємо, що і мешканці правого берега міста Куп'янська, ті, хто особливо проживає в приватному секторі, вони можуть таким чином проводити зиму, але це не є закликом, це безумовна ганебна ситуація. І тому ми усіляко радили б людям все ж таки приймати рішення і їхати, а не залишатися. Тим більше, що ми не знаємо, яка буде зима", - додав Канашевич.

 

Теги: #купянськ #війна #евакуація

