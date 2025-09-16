Інтерфакс-Україна
Події
13:42 16.09.2025

Єврокомісія: ми не оголошували дату представлення 19-го пакету санкцій для РФ, тому немає відтермінування

В Європейській комісії зауважують, що ніколи не оголошували дату, коли саме буде представлено пропозиції для 19-го пакету санкцій проти РФ, тому затримки з їх наданням немає.

Відповідний коментар у вівторок в Брюсселі зробила речниця Європейської комісії Паула Піньйо, коментуючи на прохання журналістів раніше розповсюджену інформацію про те, що Єврокомісія відклала представлення 19-го пакету санкцій для РФ після вимог президента США Дональда Трампа посилити участь Європи як умови приєднання до санкційного тиску Сполучених Штатів.

"Річ у тому, що ми ніколи не оголошували конкретну дату, тому ми не бачимо жодної затримки, чи не так? Обговорення тривають, щоб мати надійний пакет, який буде запропоновано тільки-но він буде готовий", - сказала Піньйо.

