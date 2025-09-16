Свириденко повідомила про двох загиблих у Запоріжжі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Двоє людей загинули та 18 отримали поранення, у тому числі двоє дітей, внаслідок ударів по місту Запоріжжя в ніч на вівторок, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Щонайменше 10 ударів по місту. Загинули 2 людини, 18 поранених, серед них двоє дітей", - написала Свириденко в Телеграм.

Вона також згадала про загиблого внаслідок удару по фермі в Миколаївській області та висловила співчуття родинам загиблих.

"Цієї ночі також постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Херсонщина — понад 100 дронів і 150 авіабомб. Продовжується терор проти мирного населення. Україні потрібно більше систем ППО, щоб захищати наших міста і наших людей. Світ має реагувати швидко і посилювати санкції, щоб позбавляти ворога ресурсів тероризувати наших людей", - написала Свириденко.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 18 постраждалих внаслідок ракетного удару по місту. Також виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.