У ЄС наразі не готові подати пропозиції щодо 19-го пакету санкцій проти РФ, можуть не відмовитися від закупівлі російської нафти раніше 2027 р. - ЗМІ

У Європейському Союзі поки що не планують представляти пропозиції щодо нового санкційного пакету проти Росії, повідомляє видання Politico із посиланням на джерела у вівторок.

"Новий санкційний пакет не буде представлений у середу, як очікувалося раніше", - йдеться в повідомленні.

При цьому нової дати можливого оприлюднення нових можливих обмежувальних заходів ЄС не наводиться.

Водночас Bloomberg повідомляє, що відтермінування пропозиції щодо 19-го пакету пов'язане з тим, що блоку треба "узгодити їх із пріоритетами G7". Раніше президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників вжити більш жорстких заходів, якщо вони хочуть, щоб США також запровадили санкції проти РФ.

У повідомленні зазначається, що офіційні особи з G7 працюють над новим санкційним пакетом і планують завершити його протягом двох тижнів.

Минулої п'ятниці президент США закликав країни G7 ввести мита розміром до 100% проти Китаю та Індії за купівлю нафти з РФ. Повідомлялося, що в ЄС опрацьовують ідею із запровадженням санкцій проти китайських та індійських компаній.

Як повідомила минулого тижня глава європейської дипломатії Кая Каллас, ЄС завершує роботу над 19-м пакетом санкцій щодо Росії.

Зі свого боку, держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив: якщо країни ЄС бажають посилення американських санкцій проти Росії, їм доведеться робити аналогічні кроки, зокрема щодо закупівель нафти.

Водночас, як повідомляє Politico у вівторок із посиланням на джерела, малоймовірно, що країни ЄС відмовляться від закупівлі російської нафти раніше 2027 року, незважаючи на тиск президента США Дональда Трампа.

"Малоймовірно, що блок зрушить дату відмови раніше 2027 року", - пише видання із посиланням на двох дипломатів ЄС.

Йдеться про представлену в липні цього року пропозицію, згідно з якою країни ЄС мають повністю припинити залежність від російських енергоносіїв до 2027 року.

Раніше Трамп заявляв, що Вашингтон піде на значні санкції проти РФ, якщо всі країни НАТО погодяться на такі кроки, а також відмовляться від російської нафти.