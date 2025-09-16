Інтерфакс-Україна
Події
09:31 16.09.2025

Обстріли Херсонщини: двоє загиблих, шестеро поранених - Прокудін

Фото: Фб Прокудіна

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів загинуло двоі людини та шестеро постраждали, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", = сказано в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Станіслав, Дудчани, Берислав, Червоний Маяк, Томина Балка, Хрещенівка, Шевченківка, Урожайне, Надіївка, Тараса Шевченка, Білозерка, Михайлівка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Широка Балка, Високе, Нововоронцовка, Осокорівка, Дар'ївка, Гончарне, Садове, Софіївка, Дніпровське, Кізомис, Миколаївка, Веселе, Зміївка, Комишани, Одрадокам'янка, Понятівка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Понівечено господарські споруди та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили два"Shahed-131/136", додав глава ОВА.

Теги: #прокудін #херсонщина #обстріл

