08:38 16.09.2025

Рубіо: США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп

США цілком усвідомлююють питання  санкцій, які необхідно застосувати проти РФ, але остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп, повідомив державний секретар Марко Рубіо.

"Ми повністю усвідомлюємо, які санкції можемо застосувати, і в певний момент президент може ухвалити рішення зробити це", - сказав Рубіо, відповідаючи на питання, скільки часу потрібно Трампу для введення обмежень.

За словами Рубіо, рішення про санкції буде за президентом і "він не буде ходити навколо та не буде оголошувати штучні часові рамки".

Між тим, держсекретар США нагадав про те, що президент Трамп очікує аналогічного рішення і від Європи.

"В Європі досі є країни, що купують російські товари, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів, щоб вони самі запроваджували ті санкції, які просять ввести нас", - сказав Рубіо.

 

Теги: #сша #санкції #рф

