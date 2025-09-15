До Ради внесли проект держбюджету-2026

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проект закону №14000 про державний бюджет на наступний рік.

Між тим, текст законопроєкту наразі відсутній на сайті парламенту. Зазначено, що його передано на розгляд керівництву.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

У проекті держбюджету закладено видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд гривень від 2025 року); доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025 року); дефіцит: прогноз на рівні до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).

На оборону: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року); виробництво зброї: щонайменше 44,3 млрд грн на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57325