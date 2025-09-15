До 19 зросла кількість постраждалих через удар РФ по Краматорську

Кількість постраждалих внаслідок російського удару ФАБів по центру Краматорська Донецької області зросла до 19 осіб, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Кількість поранених, внаслідок нічного обстрілу чотирма ФАБами по центру Краматорська, зросла до 19 осіб", - написав він в Facebook.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська у неділю ввечері завдали удару керованими авіабомбами по Краматорську (Донецька обл.), поранень зазнало дев'ятеро людей, повідомила міська рада.