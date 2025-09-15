Інтерфакс-Україна
21:17 15.09.2025

До 19 зросла кількість постраждалих через удар РФ по Краматорську

Кількість постраждалих внаслідок російського удару ФАБів по центру Краматорська Донецької області зросла до 19 осіб, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Кількість поранених, внаслідок нічного обстрілу чотирма ФАБами по центру Краматорська, зросла до 19 осіб", - написав він в Facebook.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська у неділю ввечері завдали удару керованими авіабомбами по Краматорську (Донецька обл.), поранень зазнало дев'ятеро людей, повідомила міська рада.

 

Теги: #постраждалі #донецька #обстріл

