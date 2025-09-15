До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про надходження за програмою PURL ("Перелік пріоритетних потреб України") вже понад $2 млрд, які будуть використані європейськими країнами-партнерами на закупівлю американського озброєння та систем протиповітряної оборони.

"Предметно – з програмою PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю. Більш ніж 2 мільярди доларів уже в програмі, ще півтора мільярда оголошені. Ми чекаємо цих надходжень та, відповідно, постачання. І багато залежить від партнерів – хороша динаміка з Європою, ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, щодо "Петріотів" – це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем", - сказав Зеленський під час відеозвернення в понеділок.

Як повідомлялося міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками 30-го засідання у форматі "Рамштайн" навів перелік ключових домовленостей засідання Контактної групи з питань оборони України, серед який, зокрема, внески в ініціативу PURL у розмірі EUR500 млн з боку Німеччини, $500 млн від Канади, EUR30 млн від Литви, EUR100 млн від Бельгії, EUR5 млн від Латвії, також повідомлялося про участь в програмі Люксембургу, Швеції, Данії, Норвегії, Ісландії.