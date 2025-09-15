Єрмак: З окупації повернули ще 16 українських дітей

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути ще 16 дітей, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 16 дітей із тимчасово окупованих територій. Вони провели роки під тиском окупаційної влади, у страху та приниженнях, але сьогодні вже перебувають у безпеці на вільній українській землі", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Єрмак розповів кілька історій про долі дітей. Серед врятованих дівчина, яка постійно боялася за свою маму. Жінку тримали три дні у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у Збройних силах України. Іншого підлітка без відома батьків замість шкільних занять відвели до військкомату та поставили на військовий облік. Дворічну дівчинку з високою температурою російські військові не пропустили до лікарні, і мама була змушена нести її через понтонний міст у темряві

25 липня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомила, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1 458 дітей, але ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем ворога, повідомляє Офіс президента.

Після цього з окупованої території в Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернулися ще понад 40 дітей, підлітків та юнаків, а також дехто з їх батьків.