19:06 15.09.2025

Понад 10% від підручників ще досі не доставлені до шкіл - голова комітету Ради

Фото: МОН

Понад 10% від запланованих підручників ще досі не доставлені до шкіл, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"За даними "Інституту модернізації змісту освіти": за старим механізмом (через обласні книжкові бази) до закладів освіти доставлено – 94,75%, за новим (від видавництв до закладів освіти) – 61,1%, відсоток відносно загального плану доставки – 86,8%", - написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, на сьогодні не доставлені підручники зі шрифтом Брайля та для дітей з особливими освітніми потребами.

В той же час, він відзначив, що згідно дашборду, де можна відстежувати доставку підручників по Україні в режимі онлайн, цифри виглядають дещо інакше: за новим механізмом доставлено 65,6%, відсоток відносно загального плану доставки – 89,2%.

"Два тижні як почався новий навчальний рік. Підручники досі не доставлені до закладів освіти", - констатував голова комітету.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що станом на 18 серпня лише 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих поки доставлено до шкіл. Також він повідомив, що жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля не доставлений до шкіл, а договори на друк укладено лише на 6,5 тис.

3 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що Комітет розгляне питання з несвоєчасною доставкою підручників в школи.

5 вересня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що всі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня.

 

Теги: #підручники #парламент #школа

