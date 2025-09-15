Інтерфакс-Україна
Події
14:41 15.09.2025

На Київщині внаслідок вибуху загинула жінка та постраждав чоловік

1 хв читати
На Київщині внаслідок вибуху загинула жінка та постраждав чоловік

Внаслідок вибуху невідомого предмета в селі Морозівка (Київська обл.) загинула жінка та постраждав чоловік, повідомила Київська обласна прокуратура.

"Подія сталася сьогодні, 15 вересня, близько 10:00. За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Унаслідок цього загинула 57-річна місцева жителька. 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", - йдеться у повідомленні в Facebook у понеділок.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та рятувальники. Проводиться огляд, вилучаються речові докази, опитуються свідки.

Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета.

Теги: #київська_область #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:19 14.09.2025
На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

13:59 09.09.2025
У Саратовській області РФ підірвано магістральний нафтопровід - джерела

У Саратовській області РФ підірвано магістральний нафтопровід - джерела

01:30 09.09.2025
У дворі будинку в Хмельницькому чоловік підірвав гранату: поранено двох осіб

У дворі будинку в Хмельницькому чоловік підірвав гранату: поранено двох осіб

13:01 08.09.2025
Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

10:45 05.09.2025
На Київщині виявлено і знешкоджено уламки ракети з бойовою частиною

На Київщині виявлено і знешкоджено уламки ракети з бойовою частиною

17:59 01.09.2025
Внаслідок вибуху в Ізмаїлі постраждав чоловік

Внаслідок вибуху в Ізмаїлі постраждав чоловік

11:50 30.08.2025
Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині

Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині

09:06 28.08.2025
Внаслідок масованої атаки на Київщині постраждала людина, пошкоджено житло – поліція

Внаслідок масованої атаки на Київщині постраждала людина, пошкоджено житло – поліція

11:57 27.08.2025
У РФ вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до російської столиці, - джерела

У РФ вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до російської столиці, - джерела

10:56 25.08.2025
Нові авто отримали чотири дитячих будинки сімейного типу Київщини - обладміністрація

Нові авто отримали чотири дитячих будинки сімейного типу Київщини - обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

Заступниця голови ВРП: У нас амбітні плани до кінця цього року знайти достойну людину на посаду голови ДСА

Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

Мережа супутникового зв'язку Starlink поступово відновлює роботу – Бровді

Мережа супутникового зв'язку Starlink припинила роботу – Бровді

ОСТАННЄ

МЗС України: Організація РФ т.зв. "виборів" на ТОТ України є незаконною, а їхні результати — нікчемні

Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль

Єврокомісія про вимогу Трампа щодо відмови постачання енергоносіїв з РФ: Ця робота триває

"Всеукраїнська школа онлайн" досягла першого мільйона зареєстрованих користувачів

Просування окупантів минулого тижня сповільнилося більш як на третину - DeepState

В Україні з середи у більшості областей очікується дощова погода

Росіяни вдарили по агрофірмі у Сумах, постраждалих немає

Ворог просунувся в Куп'янську та окупував Темирівку на сході Запорізької області - DeepState

Від ворога звільнено Панківку та прилеглі території – корпус "Азов"

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА