На Київщині внаслідок вибуху загинула жінка та постраждав чоловік

Внаслідок вибуху невідомого предмета в селі Морозівка (Київська обл.) загинула жінка та постраждав чоловік, повідомила Київська обласна прокуратура.

"Подія сталася сьогодні, 15 вересня, близько 10:00. За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Унаслідок цього загинула 57-річна місцева жителька. 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", - йдеться у повідомленні в Facebook у понеділок.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та рятувальники. Проводиться огляд, вилучаються речові докази, опитуються свідки.

Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета.