Інтерфакс-Україна
Події
14:02 15.09.2025

Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль

1 хв читати

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та делегацією Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

"Обговорили наступні кроки у сфері розвитку промисловості. Зокрема, перспективи запуску нових спільних підприємств та масштабних інвестиційних проєктів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він зазначив, що виробники зі США демонструють значний інтерес до співпраці з Україною.

"Дякую партнерам за конструктивний діалог і готовність розвивати нашу співпрацю", - додав міністр.

Теги: #співпраця #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:17 15.09.2025
Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

07:47 14.09.2025
Велика Британія і США підпишуть "проривну" технологічну угоду під час візиту Трампа

Велика Британія і США підпишуть "проривну" технологічну угоду під час візиту Трампа

06:59 14.09.2025
Рубіо обговорить із Нетаньягу можливу анексію Ізраїлем частини Західного берега – ЗМІ

Рубіо обговорить із Нетаньягу можливу анексію Ізраїлем частини Західного берега – ЗМІ

23:26 13.09.2025
США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі – Рубіо

США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі – Рубіо

19:17 11.09.2025
Генштаби збройних сил Польщі та України поглиблюють співпрацю, зокрема у боротьбі з безпілотниками

Генштаби збройних сил Польщі та України поглиблюють співпрацю, зокрема у боротьбі з безпілотниками

17:14 09.09.2025
Свириденко передала місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

Свириденко передала місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

14:58 09.09.2025
Генпрокурор про співпрацю з Радою Європи: врегулюємо збір е-доказів, покращимо OSINT-розвідку воєнних злочинів

Генпрокурор про співпрацю з Радою Європи: врегулюємо збір е-доказів, покращимо OSINT-розвідку воєнних злочинів

18:52 03.09.2025
Посол В'єтнаму в Україні: Наші країни можуть розширити співпрацю в галузі торгівлі та інвестицій

Посол В'єтнаму в Україні: Наші країни можуть розширити співпрацю в галузі торгівлі та інвестицій

16:45 03.09.2025
Київська ТПП та посольство Єгипту домовилися про підтримку українського бізнесу в Африці

Київська ТПП та посольство Єгипту домовилися про підтримку українського бізнесу в Африці

21:13 01.09.2025
Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

ВАЖЛИВЕ

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

Заступниця голови ВРП: У нас амбітні плани до кінця цього року знайти достойну людину на посаду голови ДСА

Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

Мережа супутникового зв'язку Starlink поступово відновлює роботу – Бровді

Мережа супутникового зв'язку Starlink припинила роботу – Бровді

ОСТАННЄ

На Київщині внаслідок вибуху загинула жінка та постраждав чоловік

МЗС України: Організація РФ т.зв. "виборів" на ТОТ України є незаконною, а їхні результати — нікчемні

Єврокомісія про вимогу Трампа щодо відмови постачання енергоносіїв з РФ: Ця робота триває

"Всеукраїнська школа онлайн" досягла першого мільйона зареєстрованих користувачів

Просування окупантів минулого тижня сповільнилося більш як на третину - DeepState

В Україні з середи у більшості областей очікується дощова погода

Росіяни вдарили по агрофірмі у Сумах, постраждалих немає

Ворог просунувся в Куп'янську та окупував Темирівку на сході Запорізької області - DeepState

Від ворога звільнено Панківку та прилеглі території – корпус "Азов"

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА