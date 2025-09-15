Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та делегацією Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

"Обговорили наступні кроки у сфері розвитку промисловості. Зокрема, перспективи запуску нових спільних підприємств та масштабних інвестиційних проєктів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він зазначив, що виробники зі США демонструють значний інтерес до співпраці з Україною.

"Дякую партнерам за конструктивний діалог і готовність розвивати нашу співпрацю", - додав міністр.