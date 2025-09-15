Сили безпілотних систем уразили за добу 747 ворожих цілей

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 747 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 192 одиниці особового складу, з яких 111 – ліквідовано; 16 точок вильоту пілотів БпЛА; 14 артилерійських систем; два танки; 8 бронемашин; 75 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж вересня (01–14.09) знищено/уражено 10529 цілей, з них 2761 – особовий склад противника", - повідомили СБС.