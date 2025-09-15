Інтерфакс-Україна
Події
08:15 15.09.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 747 ворожих цілей

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 747 ворожих цілей
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 747 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 192 одиниці особового складу, з яких 111 – ліквідовано; 16 точок вильоту пілотів БпЛА; 14 артилерійських систем; два танки; 8 бронемашин; 75 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж вересня (01–14.09) знищено/уражено 10529 цілей, з них 2761 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #війна #сбс #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:59 15.09.2025
Лев XIV вважає місію Ватикану як посередника між Україною та РФ не надто реалістичною –ЗМІ

Лев XIV вважає місію Ватикану як посередника між Україною та РФ не надто реалістичною –ЗМІ

22:13 14.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки - Генштаб

20:11 14.09.2025
Поле бою очікує на революцію наземних роботизованих комплексів – командир 3-го корпусу Білецький

Поле бою очікує на революцію наземних роботизованих комплексів – командир 3-го корпусу Білецький

19:24 14.09.2025
Зеленський: Найбільш ефективні санкції – це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Зеленський: Найбільш ефективні санкції – це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

17:58 14.09.2025
Росіяни продовжують атакувати на покровському напрямку, за добу зафіксовано 114 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують атакувати на покровському напрямку, за добу зафіксовано 114 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

16:36 14.09.2025
Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

15:14 14.09.2025
Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

14:15 14.09.2025
Сили оборони уразили Кірішський НПЗ у Ленінградській області рф – Стратком ЗСУ

Сили оборони уразили Кірішський НПЗ у Ленінградській області рф – Стратком ЗСУ

12:55 14.09.2025
Вартість війни для бюджету України за рік зросла на 22,9% у доларах – глава Бюджетного комітету Ради

Вартість війни для бюджету України за рік зросла на 22,9% у доларах – глава Бюджетного комітету Ради

09:24 14.09.2025
Сили безпілотних систем підтвердили ураження другого за потужністю НПЗ РФ Киришинефтеоргсинтез"

Сили безпілотних систем підтвердили ураження другого за потужністю НПЗ РФ Киришинефтеоргсинтез"

ВАЖЛИВЕ

Мережа супутникового зв'язку Starlink поступово відновлює роботу – Бровді

Мережа супутникового зв'язку Starlink припинила роботу – Бровді

Зеленський: Найбільш ефективні санкції – це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

ОСТАННЄ

Мережа супутникового зв'язку Starlink поступово відновлює роботу – Бровді

Генштаб зафіксував упродовж доби 187 бойових зіткнень

Мережа супутникового зв'язку Starlink припинила роботу – Бровді

Одна людина постраждала внаслідок нічних ворожих атак в Дніпропетровській області

Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців

15 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

Запорізький район опинився під ворожою атакою - ОВА

Запорізький район опинився під ворожою атакою - ОВА

Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА