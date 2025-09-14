Росіяни продовжують атакувати на покровському напрямку, за добу зафіксовано 114 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 неділі, 15 вересня, окупанти атакували позиції Сил оборони України 114 разів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Активніше всього бойові дії велися на покровському та новопавлівському напрямках.

Так, на покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 35 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та в бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 29 атак, бої тривають.

На новопавлівському напрямку загарбники 15 разів йшли в наступ на позиції українських військ. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На північно-слобожанському і курському напрямках противник п’ять разів проводив наступальні дії, на даний час триває одне боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили чотири штурми. Дотепер тривають ще три боєзіткнення.

Противник двічі атакував на куп’янському напрямку. На лиманському напрямку українські підрозділи відбили три атаки, п’ять боєзіткнень тривають.

На сіверському напрямку українські воїни відбили сім ворожих атак. Дотепер не вщухають ще п’ять боєзіткнень.

На краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень, досі тривають бої у двох локаціях.

На торецькому напрямку російські окупанти п’ять разів штурмували позиції українських. Сили оборони відбили три атаки, ще два бої тривають.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки. На оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.