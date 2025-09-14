ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

Спрощення візового режиму між Росією та Китаєм використовується Пекіном для "повзучої" міграції, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"З 15 вересня для росіян діє безвіз до КНР, а москва готує дзеркальний крок для громадян Китаю. Це новий етап "тихої експансії". Безвіз для росіян майже нічого не змінює: і раніше віза займала кілька днів. А ось для Китаю це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що у регіоні вже формуються китайські анклави зі своїми школами, бізнесом і культурою. Місцевих туди не беруть, навіть лісоруби їдуть з Китаю. Прибутки повертаються назад у Пекін.

"До 2030 року Сибір може отримати сотні тисяч китайських переселенців. В умовах демографічної кризи рф не здатна заселити власні території. Вакуум заповнюють інші. Справжня картина така: кремль не "піднімає" регіон, а віддає його на розселення іноземцям. Сибір і Далекий Схід - стратегічні землі, які москва плавно здає", - резюмував Коваленко.