Інтерфакс-Україна
Події
10:12 14.09.2025

Зеленський привітав українських танкістів з Днем танкових військ: Бути танкістом - це щоденна робота в зоні ризику

1 хв читати
Зеленський привітав українських танкістів з Днем танкових військ: Бути танкістом - це щоденна робота в зоні ризику
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у неділю привітав українських військовослужбовців із Днем танкових військ, подякувавши їм за службу, відвагу та професіоналізм.

"Бути танкістом – це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність. Наші танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів. Дякуємо кожному танкісту за відвагу та професіоналізм. Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України", — зазначив президент в дописі, оприлюдненому в Телеграмі ранком неділі.

Теги: #день_танкових_військ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 13.09.2025
Зеленський: Російський дрон заглибився на територію Румунії на 10 кілометрів і перебував у повітрі 50 хвилин

Зеленський: Російський дрон заглибився на територію Румунії на 10 кілометрів і перебував у повітрі 50 хвилин

20:14 13.09.2025
Зеленський привітав українських спортсменів з Днем фізичної культури і спорту

Зеленський привітав українських спортсменів з Днем фізичної культури і спорту

22:18 12.09.2025
Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії

Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії

20:48 12.09.2025
Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

17:59 12.09.2025
Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

17:36 12.09.2025
Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

17:33 12.09.2025
Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

17:32 12.09.2025
РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

16:58 12.09.2025
Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

Зеленський - Сікорському: Україна готова допомогти з навчанням польських військових

16:44 12.09.2025
Зеленський обговорив з головою МЗС Данії продовження оборонної допомоги для України

Зеленський обговорив з головою МЗС Данії продовження оборонної допомоги для України

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Шмигаль подякував танкістам за героїзм та професіоналізм з нагоди Дня танкових військ

У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

Прогрес до миру за останні 3 міс. більший за 3 роки правління Байдена – Трамп у зверненні до 20 конференції YES

ОСТАННЄ

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині - ДСНС

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Томенка став переможцем кінопремії "Золота Дзиґа"

Чернігівщина за добу зазнала 45 обстрілів, пошкоджено 23 населені пункти, вранці поранено двох мирних жителів

Сили оборони знищили 52 з 58 російських БПЛА – ПС ЗСУ

УЗ: ДСНС ліквідовує наслідки надзвичайної події на Київщині, поїзди курсують за зміненими маршрутами

Сили безпілотних систем підтвердили ураження другого за потужністю НПЗ РФ Киришинефтеоргсинтез"

Росіяни атакували селище у Пологівському районі Запорізької області, поранено 60-річного чоловіка

Генштаб зафіксував впродовж доби 184 бойові зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА