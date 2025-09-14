Зеленський привітав українських танкістів з Днем танкових військ: Бути танкістом - це щоденна робота в зоні ризику

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у неділю привітав українських військовослужбовців із Днем танкових військ, подякувавши їм за службу, відвагу та професіоналізм.

"Бути танкістом – це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність. Наші танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів. Дякуємо кожному танкісту за відвагу та професіоналізм. Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України", — зазначив президент в дописі, оприлюдненому в Телеграмі ранком неділі.