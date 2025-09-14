Інтерфакс-Україна
Події
10:05 14.09.2025

На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

1 хв читати
На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби
Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 7населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У сел. Борова загинув 57-річний чоловік, постраждали 71-річний і 74-річний чоловіки; у м. Куп'янськ постраждали 54-річна і 64-річна жінки та 56-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілів у Куп'янському районі пошкоджено приватні будинки та електромережі, в Ізюмському - багатоквартирний і 3 приватні будинки, у Богодухівському - приватний будинок і господарчі споруди.

Теги: #синєгубов #загиблі #атака_рф #харківщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 14.09.2025
Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

09:34 13.09.2025
В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

20:16 12.09.2025
Клименко обговорив з головою The Romulus T. Weatherman Foundation Моббс ідентифікацію тіл загиблих захисників

Клименко обговорив з головою The Romulus T. Weatherman Foundation Моббс ідентифікацію тіл загиблих захисників

18:59 12.09.2025
Інтенсифікація атак РФ після зустрічі на Алясці свідчить про те, що Москва не бажає миру – Сікорський

Інтенсифікація атак РФ після зустрічі на Алясці свідчить про те, що Москва не бажає миру – Сікорський

18:10 10.09.2025
РФ атакувала енергооб'єкт "ДТЕК" на Дніпропетровщині

РФ атакувала енергооб'єкт "ДТЕК" на Дніпропетровщині

10:01 10.09.2025
Вночі були знешкоджені 413 з 458 дронів та ракет, є влучання на 17 локаціях, 8 БпЛА вийшли за кордон із Польщею

Вночі були знешкоджені 413 з 458 дронів та ракет, є влучання на 17 локаціях, 8 БпЛА вийшли за кордон із Польщею

14:53 09.09.2025
Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

21:01 08.09.2025
На Харківщині двоє підлітків підірвалися на ВНП, їх шпиталізовано у тяжкому стані

На Харківщині двоє підлітків підірвалися на ВНП, їх шпиталізовано у тяжкому стані

13:01 07.09.2025
До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

До 3 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ – КМВА

10:07 07.09.2025
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті зросла до двох – ОВА

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті зросла до двох – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

Шмигаль подякував танкістам за героїзм та професіоналізм з нагоди Дня танкових військ

У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

Прогрес до миру за останні 3 міс. більший за 3 роки правління Байдена – Трамп у зверненні до 20 конференції YES

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ та техніки до Литви

ОСТАННЄ

Зеленський привітав українських танкістів з Днем танкових військ: Бути танкістом - це щоденна робота в зоні ризику

Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині - ДСНС

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Томенка став переможцем кінопремії "Золота Дзиґа"

Чернігівщина за добу зазнала 45 обстрілів, пошкоджено 23 населені пункти, вранці поранено двох мирних жителів

Сили оборони знищили 52 з 58 російських БПЛА – ПС ЗСУ

УЗ: ДСНС ліквідовує наслідки надзвичайної події на Київщині, поїзди курсують за зміненими маршрутами

Сили безпілотних систем підтвердили ураження другого за потужністю НПЗ РФ Киришинефтеоргсинтез"

Росіяни атакували селище у Пологівському районі Запорізької області, поранено 60-річного чоловіка

Генштаб зафіксував впродовж доби 184 бойові зіткнення

Шмигаль подякував танкістам за героїзм та професіоналізм з нагоди Дня танкових військ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА