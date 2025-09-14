На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 7населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У сел. Борова загинув 57-річний чоловік, постраждали 71-річний і 74-річний чоловіки; у м. Куп'янськ постраждали 54-річна і 64-річна жінки та 56-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілів у Куп'янському районі пошкоджено приватні будинки та електромережі, в Ізюмському - багатоквартирний і 3 приватні будинки, у Богодухівському - приватний будинок і господарчі споруди.