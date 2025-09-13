Інтерфакс-Україна
Події
22:58 13.09.2025

Сили безпілотних систем збили ударно-розвідувальний безпілотник "Оріон" - командувач СБС

1 хв читати

414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" збила ударно-розвідувальний безпілотний літальний апарат "Оріон", повідомив командувач Сил спеціальних бойових операцій ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Щойно збито ударно-розвідувальний борт Оріон. 414 обр Птахи Мадяра, Команда Топота. 16,3 метра – розмах крила, 24 години у повітрі", — зазначив він.

За словами Бровді, під час війни "Птахи" збили понад 1 500 різних безпілотників, серед яких "орлани", "зал", "суперкамі", "шахеди", "гербер" та "ланцети": "Найбільшими були Мерлін та Форпост. Оріон залишався на короночку", — додав командувач у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/robert_magyar/1344

Теги: #оріон #мадяр #збиття

