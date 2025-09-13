Інтерфакс-Україна
18:34 13.09.2025

Дрони атакували НПЗ в Уфі

18:34 13.09.2025
У столиці російського Башкортостану Уфі безпілотники атакували підприємство "Башнефти", на об'єкті спалахнула пожежа, повідомив очільник регіону Радій Хабіров.

За словами Хабірова, один з БпЛА був збитий, "отримав пошкодження і впав на території заводу". "Виробничий майданчик отримав незначні пошкодження, виникла пожежа, яку наразі ліквідовують", – написав він у телеграм-каналі у суботу.

Після цього був збитий ще один БпЛА. За словами Хабірова, "масштаб наслідків його падіння поки уточнюється".

Момент влучання дрона потрапив на відео, також місцеві телеграм-канали публікують наслідки цього влучання.

Ново-Уфимський нафтопереробний завод розташований приблизно за 1400 км від кордону України. До цього в аеропорті Уфи запроваджували обмеження через дронову небезпеку.

