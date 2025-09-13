Інтерфакс-Україна
Події
12:57 13.09.2025

В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

1 хв читати
В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході
Фото: Pixabay

В Україні у неділю, 14 вересня, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів 12-17°; вдень 20-25°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 вересня найвища температура вдень була 30,8 в 1903р., найнижча вночі 2,2 в 1889р.

У понеділок, 15 вересня, в Україні без опадів, лише у західних областях місцями короткочасні дощі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 13-18°; вдень 20-25°, на заході країни 16-21°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 12.09.2025
Температурний фон на вихідних майже не зміниться

Температурний фон на вихідних майже не зміниться

13:17 11.09.2025
В найближчі дві доби на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів

В найближчі дві доби на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів

14:48 10.09.2025
На заході України в четвер пройдуть дощі, подекуди з грозами, на сході – сухо

На заході України в четвер пройдуть дощі, подекуди з грозами, на сході – сухо

13:19 09.09.2025
В Україні в найближчі дві доби без опадів, лише на півдні та заході можливі дощі – Укргідрометцентр

В Україні в найближчі дві доби без опадів, лише на півдні та заході можливі дощі – Укргідрометцентр

12:49 08.09.2025
У найближчі дві доби в Україні очікуються короткочасні дощі та грози

У найближчі дві доби в Україні очікуються короткочасні дощі та грози

12:00 07.09.2025
В найближчі дні в Україні очікується тепла, але дощова погода

В найближчі дні в Україні очікується тепла, але дощова погода

13:11 06.09.2025
У неділю очікується тепла погода, короткочасні дощі лише на Закарпатті

У неділю очікується тепла погода, короткочасні дощі лише на Закарпатті

12:45 05.09.2025
Субота та неділя в Україні будуть теплими і переважно сонячними

Субота та неділя в Україні будуть теплими і переважно сонячними

11:43 04.09.2025
Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

12:58 03.09.2025
В Україні в найближчі дні тепла погода без опадів, лише на крайньому заході короткочасні дощі та грози

В Україні в найближчі дні тепла погода без опадів, лише на крайньому заході короткочасні дощі та грози

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Ворог гатить по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих і шість поранених

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

ЗС України відбили майже 50 ворожих атак на покровському напрямку

Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

ОСТАННЄ

Держпремією ім.Довженка нагороджений творчий колектив за створення фільму "Медовий місяць"

Президент надав ДП "Національний центр Олександра Довженка" статус національного

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Шістьох кіномитців нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня (посмертно)

Ворог гатить по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих і шість поранених

У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

П’ятеро жителів Донеччини зазнали поранень за добу внаслідок російських атак

ГА ООН схвалила декларацію про врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною

Безпілотники СБУ в порту Приморськ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ

На НВМК відбулося перше поховання упізнаного Захисника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА