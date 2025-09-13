ГА ООН схвалила декларацію про врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною

Генеральна Асамблея ООН у п’ятницю схвалила Нью-Йоркську декларацію про мирне врегулювання палестинського питання та реалізацію рішення про створення двох держав - Ізраїлю і Палестини, повідомляється на сайті ООН.

Генеральна Асамблея складається з усіх 193 держав-членів ООН та 142 країн, які проголосували за резолюцію на підтримку документа.

Ізраїль проголосував проти, разом із дев'ятьма іншими країнами – Аргентиною, Угорщиною, Мікронезією, Науру, Палау, Папуа-Новою Гвінеєю, Парагваєм, Тонгою та Сполученими Штатами – тоді як 12 країн утрималися.

Перед голосуванням посол Франції Жером Боннафон нагадав, що Нью-Йоркська декларація "викладає єдину дорожню карту для реалізації рішення про створення двох держав".

Це передбачає негайне припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників, що утримуються там, та створення Палестинської держави, яка є одночасно життєздатною та суверенною.

У дорожній карті також закликається до роззброєння ХАМАС та його виключення з управління в Газі, нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, а також до колективних гарантій безпеки.

Виступаючи перед голосуванням, посол Ізраїлю Денні Данон заявив, що "ця одностороння Декларація не запам'ятається як крок до миру, а лише як ще один порожній жест, який послаблює довіру до цієї Асамблеї". Він сказав, що "ХАМАС є найбільшим переможцем з будь-якої підтримки тут сьогодні" і оголосить це "плодом 7 жовтня".