08:36 13.09.2025

ЗС України відбили майже 50 ворожих атак на покровському напрямку

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Українські військові відбили майже 50 атак окупантів на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 183 бойових зіткнення, повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

"На покровському напрямку наші захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби, та здійснив 133 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки.

На куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки.

На лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Колодязів та у бік населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Ставки.

На сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 20 атак на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

На краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

На торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у бік Іванопілля, Плещіївки, Степанівки, Полтавки.

На новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в бік Філії, Іванівки, Олександрограда.

На гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив

На оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в бік Малої Токмачки та Новоданилівки.

Минулої доби на придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

