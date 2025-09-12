Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, повідомляє пресслужба глави держави.

"Я радий, що в нас є план. І, звісно, я радий поділитися деякими деталями стосовно того, на якому етапі ми зараз. На мою думку, дуже важливо перед будь-яким завершенням – будь-яким форматом завершення цієї війни – мати план", – сказав Зеленський.

Глава держави подякував за підтримку України, роботу в межах коаліції охочих та напрацювання гарантій безпеки раднику з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатану Пауеллу, раднику федерального канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтеру Зауттеру, дипломатичну раднику голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо та раднику президента Франції Бертрану Бюшвальтеру.

Зеленський зазначив, що необхідно завершити процес формування гарантій безпеки для України з боку європейських країн та представити його американським партнерам.

Глава держави вкотре наголосив, що готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів.

Окремо сторони обговорили координацію безпекових зусиль для протидії ескалації з боку Росії, зокрема запуску дронів по Польщі. Особливо актуальною така співпраця є для захисту критичної інфраструктури перед початком зими.

Президент зазначив, що Україна готова зробити внесок у спільну оборону НАТО й поділитися своїм досвідом, а також пропонує спільно перехоплювати всі російські цілі над територією України. Також Зеленський додав, що потрібно й надалі посилювати українську ППО.

Крім того, сторони узгодили графік спільних міжнародних заходів за участю лідерів.

Джерело: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-radnikami-lideriv-velikoyi-100133