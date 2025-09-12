Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

Для знищення 800 російських БпЛА "Shahed" необхідно 1600 українських перехоплювачів, хоча б 500, оскільки є інша зброя, якою збивають безпілотники, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На 800 шахедів на добу по Україні треба 1600 інтерсепторів (перехоплювачів – ІФ-У) українських. Хоча б 500.

Бо є і інша зброя, якою ми збиває шахеди. Вартість одного інтерсептора 3000 євро. Це відповідь, як зупинити шахеди", - сказав він під час 21-ої Щорічної зустрічі YES (Ялтинської Європейської Стратегії) "Як зупинити війну" у п’ятницю.

За його словами, також щоб Росія не могла запускати 800 дронів, необхідно у відповідь відправити їй тисячу. Україна відповідає, але у 10 разів менше. Необхідно відповідати дзеркально, щоб РФ відчувала наслідки своєї війни.

Від партнерів необхідно, щоб вони допомогли фінансово, і ці рішення необхідно приймати сьогодні.

"Чому сьогодні? Відповідаємо. Ми збиваємо шахеди інтерсепторами. Вони вже реактивні, двигуни у нових дронів. Нам потрібні тепер вже нові інтерсептори, швидкі. Завтра вони (росіяни – ІФ-У) знайдуть іншу зброю. Ми повинні відповідати дзеркально", -пояснив президент.