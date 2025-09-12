Інтерфакс-Україна
Події
17:05 12.09.2025

Сибіга: Данія - перша у світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного ВВП

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/story.php?

Данія - перша у світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного валового внутрішнього продукту – 2,9%, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Приклад лідерства Данії надихає. Данія перша у світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного валового внутрішнього продукту – 2,9%. До того ж 9 мільярдів із майже 10 – це саме військова допомога", - сказав він на пресконференції із данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном у Києві.

Сибіга також наголосив. що данська модель стала прикладом для інших партнерів, які активно інвестують в український ОПК.

"І завжди нелегко бути першим. Це саме про наших датських друзів, які першими започаткували цю надзвичайно успішну модель з її подальшим дуже успішним розвитком", - додав Сибіга.

Крім того, міністр нагадав, що данська модель отримала фактичне закріплення у Гаазькій декларації НАТО.

