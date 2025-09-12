Трамп назвав санкції проти банків і підвищені мита серед можливих заходів щодо РФ

Фото: https://www.facebook.com/

Санкції проти банків і торговельні мита можуть бути введені США щодо Росії, заявив президент США Дональд Трамп.

"Ми збираємося запровадити дуже жорсткі санкції, націлені на банки, а також завдати удару по нафті і (торговельних) тарифах", - сказав Трамп у п'ятницю в ефірі телеканалу Fox News.

Він нагадав, що раніше ввів підвищені торговельні мита щодо Індії. "Але Індія була нашим найбільшим партнером", - наголосив президент США.