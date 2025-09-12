Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував обговорення із польським колегою Радославом Сікорським (Radosław Sikorski) питання спільної безпеки, євроінтеграції України та вступу до НАТО, а також посилення тиску на РФ.

Також він повідомив, що до Києва прибула американська історикиня, письменниця та журналістка-дописувачка американського журналу "The Atlantic" Енн Епплбом (Anne Applebaum).

"Ласкаво просимо до Києва, Радеку! Я був радий зустрітися Радославом Сікорським та Енн Епплбом на київському вокзалі сьогодні вранці. На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо суттєві переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку", - написав Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю.