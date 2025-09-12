Інтерфакс-Україна
Події
10:36 12.09.2025

Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

1 хв читати
Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував обговорення із польським колегою Радославом Сікорським (Radosław Sikorski) питання спільної безпеки, євроінтеграції України та вступу до НАТО, а також посилення тиску на РФ.

Також він повідомив, що до Києва прибула американська історикиня, письменниця та журналістка-дописувачка американського журналу "The Atlantic" Енн Епплбом (Anne Applebaum).

"Ласкаво просимо до Києва, Радеку! Я був радий зустрітися Радославом Сікорським та Енн Епплбом на київському вокзалі сьогодні вранці. На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо суттєві переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку", - написав Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю.

Теги: #сікорський #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 12.09.2025
Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

09:14 12.09.2025
Глава МЗС Польщі прибув в Україну

Глава МЗС Польщі прибув в Україну

18:33 10.09.2025
Сибіга: Російська агресія зачепила вже практично всіх сусідів, замовчування зараз не пройде

Сибіга: Російська агресія зачепила вже практично всіх сусідів, замовчування зараз не пройде

18:20 10.09.2025
Сибіга: ми дуже очікуємо на рішення партнерів про збиття російських повітряних обʼєктів над територією України

Сибіга: ми дуже очікуємо на рішення партнерів про збиття російських повітряних обʼєктів над територією України

18:08 10.09.2025
Сибіга назвав "новою фазою" збройної агресіі РФ вторгнення їх дронів на територію Польщі

Сибіга назвав "новою фазою" збройної агресіі РФ вторгнення їх дронів на територію Польщі

16:49 10.09.2025
Сікорський відповів Орбану: зніміть вето на початок переговорів про вступ України до ЄС

Сікорський відповів Орбану: зніміть вето на початок переговорів про вступ України до ЄС

10:46 10.09.2025
Глава МЗС Польщі провів консультації із Сибігою після вторгнення російських дронів

Глава МЗС Польщі провів консультації із Сибігою після вторгнення російських дронів

16:50 09.09.2025
Сибіга привітав Бербок: Генасамблея ООН має лишатися активною силою міжнародного миру і безпеки

Сибіга привітав Бербок: Генасамблея ООН має лишатися активною силою міжнародного миру і безпеки

15:11 09.09.2025
Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

13:27 09.09.2025
Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

ВАЖЛИВЕ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

ОСТАННЄ

Нова глава МЗС Великої Британії прямує до Києва, оголосить про нову допомогу на $193 млн

Детектив НАБУ перевищив швидкість і вискочив на зустрічну смугу, що спричинило ДТП, - джерела

Україна готова завершити роботу над формулюваннями прав нацменшин, які вимагає Угорщина, – Качка

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 загиблих

Свириденко: Будемо створювати більше інструментів долучення молоді до держуправління

Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

Принц Гаррі прибув до Києва, щоб підтримати поранених військових, - ЗМІ

Росія використовує історію в інтересах чинного уряду - Стубб

Потрібно значно більше зв’язків між країнами на рівні громад, щоб обмежувати вплив РФ, – Зеленський

ДТП за участю детектива НАБУ сталася в Івано-Франківській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА