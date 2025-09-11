Сили оборони відбили з початку доби 141 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб, здійснив 1729 ударів дронами-камікадзе та 3257 обстрілів позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28870