Інтерфакс-Україна
22:24 11.09.2025

Сили оборони відбили з початку доби 141 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб, здійснив 1729 ударів дронами-камікадзе та 3257 обстрілів позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28870

