Свириденко закликала місцеву владу використовувати додаткову дотацію на захист критичної інфраструктури

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко закликала місцеві органи влади користуватися можливістю використання додаткової дотації на захист об’єктів критичної інфраструктури.

"Стан готовності нашої інфраструктури до опалювального сезону по основних секторах — понад 80%. Підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соцсфери. Доручила колегам завершити всі підготовчі заходи до початку опального сезону", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання Антикризового енергетичного штабу щодо підготовки до опалювального сезону 2025/26, який пройшов у четвер в Запоріжжі.

За її словами, основні задачі — безпека енергообʼєктів, швидке відновлення потужностей, як планове, так і після обстрілів, підготовка запасів пального, ремонт газотранспортної системи, вирішення питання боргів за енергоресурси, посилення самодостатності громад.

"Оглянули будівництво захисних споруд у Запоріжжі на різних обʼєктах. Потрібні усі можливі форми інженерного захисту і — бетонні укриття, біг-беги, габіони, антидронові сітки та інші засоби", - розповіла прем'єр.

Вона нагадала, що 10 вересня уряд дозволив спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених об'єктів на деокупованих і постраждалих територіях, а й на захист об’єктів критичної інфраструктури, і закликала користуватися цим ресурсом.

"Окремо пропрацьовуємо захист енергообʼєктів системами ППО та РЕБ спільно з Генштабом. Також провели зустріч із виробниками обладнання для потреб енергетики і транспорту, щоб почути їхні запити і проблеми. Розвиток українського виробництва - один з пріоритетів уряду. Наша задача їх підтримати і створити необхідні умови", - додала Свириденко.