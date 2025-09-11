Інтерфакс-Україна
Події
17:03 11.09.2025

В МЗС України закликали Словаччину не знімати відповідальність з РФ з вторгнення її дронів у Польщу

Вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі є свідомою ескалацією з боку РФ і не варто знімати з російської сторони відповідальності за це, сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий журналістам у відповідь на прохання прокоментувати заяву міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара, який назвав падіння дронів у Польщі ескалацією та висловив сподівання, що ці дрони "мали опинитись на території України".

"Такий масований перетин кордону російськими дронами не міг бути випадковим — це абсолютно свідома ескалація з боку Росії. Саме так її характеризують у Польщі та інших країнах-партнерах. Закликаємо словацьку сторону не знімати відповідальність з Москви недоречними сумнівами та визнати реальність такою, якою вона є, а не такою, в яку "хотілося би вірити". Це реальність російської агресії, яка загрожує всій Європі, та яку Путін уже намагається розширити за межі України", - зазначив Тихий.

Він наголосив, що РФ "не має жодного права запускати дрони та ракети ані по Польщі, ані по Україні, Словаччині чи будь-якій іншій країні".

"Кожен адекватний європейський уряд має зараз думати над тим, як разом з Україною зупинити Росію та завершити війну, а не над тим, як виправдовувати російську ескалацію. Реалістичні кроки до завершення війни потребують посилення консолідованого тиску на Москву, яка вдмовляється від миру, повне перекриття фінансування війни для РФ, зміцнення України та співпрацю протиповітряних спроможностей України та партнерів для збиття російських дронів і ракет", - сказав речник МЗС України.

Раніше Інформаційне агентство Словацької республіки (TASR) повідомило, що у розмові з журналістами перед засіданням уряду в середу Бланар назвав порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками серйозним погіршенням та ескалацією ситуації, при цьому закликавши до мирних переговорів та до встановлення миру в Україні.

"Я хочу вірити, що безпілотники, які проникли на територію Польщі, були безпілотниками, які потрапили туди не для того, щоб атакувати Польщу, а мали опинитися на території України", – додав Бланар.

Теги: #польща #дрони #тихий #рф

