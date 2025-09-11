Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська за добу здійснили майже 527 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 527 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Оріхову, Залізничному, Успенівці та Малій Токмачці, а 374 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новоандріївку.

Також 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новаданилівку, Малу Токмачку, Червоне та Преображенку, а 137 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

Глава ОВА додав, що чотири людини дістали поранень внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя.