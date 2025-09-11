Інтерфакс-Україна
Події
06:37 11.09.2025

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру в Сумах

Ворог атакував безпілотниками цивільну інфраструктуру в Сумах, повідомив глава ОВА Олег Григоров.

"Ворог атакував ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Зарічному районі Сум", - написав він у телеграмі.

За його словами, основний удар прийшовся не на житловий сектор. Попередньо без постраждалих.

Також на місці влучання зафіксована пожежа. Є руйнування та пошкодження. Наслідки атаки зʼясовуються.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/663

Теги: #сумська #обстріл

