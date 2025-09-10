Мерц після обговорення у НАТО дій РФ проти Польщі: НАТО є і залишається готовою до оборони

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після засідання Ради НАТО, яке відбулося за запитом Польщі у зв'язку з порушенням російськими безпілотниками її повітряного простору, заявив, що "НАТО є і залишається готовою до оборони".

"Сьогодні Польща поінформувала союзників по НАТО про порушення свого повітряного простору озброєними російськими дронами. Уряд Німеччини рішуче засуджує ці агресивні дії Росії", - написав Мерц у соціальній мережі Х у середу увечері.

"На прохання Польщі Рада НАТО сьогодні обговорила дії Росії відповідно до статті 4 Договору про НАТО. НАТО є і залишається готовою до оборони", - написав він

При цьому Мерц наголосив, що "Росія поставила під загрозу життя людей у державі, яка є членом НАТО та ЄС. Ці безрозсудні дії є частиною довгої низки провокацій у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. Добре, що Польща разом із союзниками по НАТО вчасно розпізнала небезпеку і змогла її усунути".