Інтерфакс-Україна
Події
19:26 10.09.2025

Мерц після обговорення у НАТО дій РФ проти Польщі: НАТО є і залишається готовою до оборони

1 хв читати
Мерц після обговорення у НАТО дій РФ проти Польщі: НАТО є і залишається готовою до оборони

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після засідання Ради НАТО, яке відбулося за запитом Польщі у зв'язку з порушенням російськими безпілотниками її повітряного простору, заявив, що "НАТО є і залишається готовою до оборони".

"Сьогодні Польща поінформувала союзників по НАТО про порушення свого повітряного простору озброєними російськими дронами. Уряд Німеччини рішуче засуджує ці агресивні дії Росії", - написав Мерц у соціальній мережі Х у середу увечері.

"На прохання Польщі Рада НАТО сьогодні обговорила дії Росії відповідно до статті 4 Договору про НАТО. НАТО є і залишається готовою до оборони", - написав він

При цьому Мерц наголосив, що "Росія поставила під загрозу життя людей у державі, яка є членом НАТО та ЄС. Ці безрозсудні дії є частиною довгої низки провокацій у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. Добре, що Польща разом із союзниками по НАТО вчасно розпізнала небезпеку і змогла її усунути".

 

Теги: #нато #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 10.09.2025
Посол США при НАТО: Ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу

Посол США при НАТО: Ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу

11:53 10.09.2025
Туск: Польща застосує статтю 4 НАТО для консультацій щодо реагування на загрозу

Туск: Польща застосує статтю 4 НАТО для консультацій щодо реагування на загрозу

11:22 10.09.2025
Навроцький: Ми обговорили можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору

Навроцький: Ми обговорили можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору

11:02 10.09.2025
НАТО не розглядає вторгнення БпЛА в Польщу як російську атаку – ЗМІ

НАТО не розглядає вторгнення БпЛА в Польщу як російську атаку – ЗМІ

18:41 31.08.2025
Мерц: союзники наразі обговорюють не відправку військ, а можливі гарантії безпеки для України

Мерц: союзники наразі обговорюють не відправку військ, а можливі гарантії безпеки для України

09:00 30.08.2025
Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

17:12 28.08.2025
Мерц засудив атаку по Україні: Росія знову показала своє справжнє обличчя

Мерц засудив атаку по Україні: Росія знову показала своє справжнє обличчя

18:27 27.08.2025
Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд у межах програми ERA Loans

ОСТАННЄ

У Краматорську в результаті обстрілів 6 поранених, серед них двоє підлітків

Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ

Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

В Держетнополітики вважають, що Україна має перейти до моделі державно-церковного партнерства

Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

За програмою "єВідновлення" видано компенсацій на 44,3 млрд грн

МЗС та фонд "Сучасна Україна" передали для 21 ОМБр 20 FPV-дронів на оптоволокні та генератори для лікарень прифронтових міст

За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу заставу не внесено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА