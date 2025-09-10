Сибіга: Російська агресія зачепила вже практично всіх сусідів, замовчування зараз не пройде
Російська агресія зачепила вже практично всіх українських сусідів, Росія тестує та провокує країни, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Це є в інтересах наших сусідів, повітряний простір яких був порушений обʼєктами РФ. У нас по периметру практично це зачепило вже всіх сусідів", - сказав він, спілкуючись з журналістами у Києві у середу.
Міністр зазначив, що в переважній більшості у сусідів є відповідні системи, які можуть збивати повітряні цілі над українською територією.
"Замовчування зараз не пройде. І я вам чітко можу сказати, що політика слабкості, задобрення агресора лише його спонукає", - заявив Сибіга.
Окремо він наголосив , що вторгнення дронів у польський повітряний простір - "порушення повітряного простору країни НАТО, це тест".
"Росія тестує, вона провокує. Твердість реакції - єдине, що може зупинити російського агресора", - заявив міністр.