Сибіга: Російська агресія зачепила вже практично всіх сусідів, замовчування зараз не пройде

Фото: https://mfa.gov.ua/

Російська агресія зачепила вже практично всіх українських сусідів, Росія тестує та провокує країни, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це є в інтересах наших сусідів, повітряний простір яких був порушений обʼєктами РФ. У нас по периметру практично це зачепило вже всіх сусідів", - сказав він, спілкуючись з журналістами у Києві у середу.

Міністр зазначив, що в переважній більшості у сусідів є відповідні системи, які можуть збивати повітряні цілі над українською територією.

"Замовчування зараз не пройде. І я вам чітко можу сказати, що політика слабкості, задобрення агресора лише його спонукає", - заявив Сибіга.

Окремо він наголосив , що вторгнення дронів у польський повітряний простір - "порушення повітряного простору країни НАТО, це тест".

"Росія тестує, вона провокує. Твердість реакції - єдине, що може зупинити російського агресора", - заявив міністр.