18:08 10.09.2025

Сибіга назвав "новою фазою" збройної агресіі РФ вторгнення їх дронів на територію Польщі

Вторгнення російських дронів на територію Польщі означає нову фазу агресії РФ, це є ескалацією, що вимагає твердої реакції, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"На мою думку, це означає нову фазу збройної російської агресії, це ескалація, це насміхання Путіна над усіма мирними планами, пропозиціями, передусім американської сторони. Це ляпас глобальним зусиллям. І це вимагає твердої міжнародної реакції. Думаю, все більш очевидним стає, що ця агресія не лише проти України. Це агресія проти ЄС, проти країн НАТО, проти наших спільних цінностей", - сказав він, спілкуючись з журналістами у Києві у середу.

Як зазначив глава МЗС, польська сторона інформувала Україну про подальші кроки, що планують здійснити.

"Я з самого ранку на звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським, виходячи з його інструкцій, я теж перебуваю на контакті з нашими польськими друзями. Я обмінявся думками інформацією, думками з міністром закордонних справ Радославом Сікорським перед спеціальним засіданням, яке проводилося вранці у Польщі після безпосереднього порушення повітряного простору Польщі", - наголосив міністр.

