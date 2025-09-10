Україна синхронізувала санкції проти РФ з Великою Британією - укази

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти 47 фізичних та 81 юридичної особи, які допомагають ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору РФ, а також проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ- та комунікаційних рішень, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва РЕБ для російського ВПК, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Україна синхронізувала санкції з Великою Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору Росії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Відповідні укази президента №676/2025 та 675 від 10 вересня 2025р. опубліковано на сайті президента України.

Повідомляється, що у межах синхронізації санкцій із Великою Британією Україна застосувала обмежувальні заходи до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ. Зокрема, серед них є компанії, що вже перебувають під санкціями США: один із найбільших у Росії постачальників вугілля "Стройсервіс" і російська вугледобувна й переробна компанія "Російська енергія".

Зазначається, що Україна послідовно синхронізує санкції партнерів і продовжує працювати над тим, щоб українські санкційні обмеження були синхронізовані в юрисдикціях союзників.

Також Україна застосувала санкції проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ-рішень для російського ВПК, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва та обслуговування засобів РЕБ, телекомунікації, електронних компонентів та обладнання для російського ВПК і силових структур та пов’язані з постачанням імпортного обладнання та складників в обхід санкцій.

Зокрема, це "Сітронікс КТ", яка розробляє комплексні ІТ-рішення для російського ВПК, "СІНТО" – постачальник ІТ-рішень, один із найбільших російських системних інтеграторів, "Балтінфоком" – виробник комп’ютерів і програмного забезпечення, який співпрацює із силовими структурами РФ, група компаній "Бі Пітрон", що технічно переоснащує російські військові підприємства, "Точна механіка" – білоруський виробник деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної і космічної промисловості Росії.