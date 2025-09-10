Інтерфакс-Україна
16:19 10.09.2025

Міносвіти автоматизувало подання заявок на українознавчий компонент для школярів за кордоном

Міністерство освіти і науки України запустило автоматизований спосіб подання заявок на українознавчий компонент для школярів, які навчаються за кордоном.

"З 1 вересня батьки, чиї діти навчаються за кордоном, зможуть подавати заявки на українознавчий компонент у новому, зручнішому форматі. В особистому кабінеті вони подають заявку, бачать статус її розгляду, а всі повідомлення та зміни від школи відображаються безпосередньо там. Усі ці процеси відбуваються на основі програмно-апаратного комплексу АІКОМ, що забезпечує автоматизацію, швидку й правильну обробку даних", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, щоб подати заявку, батькам необхідно: перейти на платформу https://ukrainian.studies.mon.gov.ua/; авторизуватися через id.gov.ua; створити профіль дитини, обрати школу й клас; створити заявку для дитини; очікувати на відповідь від школи протягом 5 робочих днів.

У відомстві нагадали, що українознавчий компонент — це скорочена освітня програма для українських школярів, які тимчасово живуть за кордоном, яка дає змогу: зменшити навчальне навантаження; продовжити здобувати українську освіту дистанційно; одночасно навчатися очно в місцевій школі.

Зокрема, у межах програми вивчають: українську мову, українську літературу, історію України, географію України, основи правознавства, "Захист України".

"Решту предметів, які дитина опановує в місцевій школі за кордоном, перезараховують до української освітньої програми. Для цього МОН розробило шкалу переведення оцінок для визначеного переліку країн, де проживають українські учні. Також учні 9–11 класів можуть отримати додаткові години на індивідуальні консультації та підготовку до ДПА й/або НМТ у межах українознавчого компонента", - йдеться в повідомленні.

Теги: #навчання_за_кордоном #міносвіти

