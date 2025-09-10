Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на екстреному засіданні Ради міністрів, що зібралася після вторгнення російських безпілотників в повітряний простір країни, заявив, що, польські збройні сили "готові відбити подібні провокації та атаки".

"Ми готові відбити подібні провокації та атаки. Ми добре підготовлені. Ситуація серйозна. Сьогодні ніхто не може сумніватися, що ми маємо бути готові до різних сценаріїв", - цитує Туска Канцелярія прем'єра у повідомленні у соцмережі Х.

Раніше Туск підтвердив, що БпЛА були саме російського походження.

"Вчора ввечері повітряний простір Польщі був порушений великою кількістю російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", - написав він у соцмережі Х.