Інтерфакс-Україна
Події
10:23 10.09.2025

Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

1 хв читати
Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на екстреному засіданні Ради міністрів, що зібралася після вторгнення російських безпілотників в повітряний простір країни, заявив, що, польські збройні сили "готові відбити подібні провокації та атаки".

"Ми готові відбити подібні провокації та атаки. Ми добре підготовлені. Ситуація серйозна. Сьогодні ніхто не може сумніватися, що ми маємо бути готові до різних сценаріїв", - цитує Туска Канцелярія прем'єра у повідомленні у соцмережі Х.

Раніше Туск підтвердив, що БпЛА були саме російського походження.

"Вчора ввечері повітряний простір Польщі був порушений великою кількістю російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", - написав він у соцмережі Х.

Теги: #польща #бпла_рф #туск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 10.09.2025
Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути відповідь на спробу приниження однієї з ключових європейських країн

Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути відповідь на спробу приниження однієї з ключових європейських країн

10:38 10.09.2025
Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

10:34 10.09.2025
Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

10:19 10.09.2025
Глава дипломатії ЄС про дрони на території Польщі: Є ознаки, що це було навмисне, а не випадкове порушення

Глава дипломатії ЄС про дрони на території Польщі: Є ознаки, що це було навмисне, а не випадкове порушення

10:14 10.09.2025
РФ намагається підняти градус війни, бо відчуває безкарність, – Єрмак

РФ намагається підняти градус війни, бо відчуває безкарність, – Єрмак

09:56 10.09.2025
Рютте на звʼязку з польським керівництвом та НАТО консультується щодо вторгнення дронів у Польщу

Рютте на звʼязку з польським керівництвом та НАТО консультується щодо вторгнення дронів у Польщу

09:42 10.09.2025
У Польщі відновлено авіасполучення в аеропортах після нічної атаки дронів

У Польщі відновлено авіасполучення в аеропортах після нічної атаки дронів

09:37 10.09.2025
Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути, що війну не можна розширювати

Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути, що війну не можна розширювати

09:24 10.09.2025
Президент Литви про російські дрони над Польщею: РФ навмисно створює дедалі більшу загрозу для Європи

Президент Литви про російські дрони над Польщею: РФ навмисно створює дедалі більшу загрозу для Європи

08:23 10.09.2025
Потрібне рішення про використання ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет в українському повітряному просторі - Сибіга

Потрібне рішення про використання ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет в українському повітряному просторі - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

Вночі були знешкоджені 413 з 458 дронів та ракет, є влучання на 17 локаціях, 8 БпЛА вийшли за кордон із Польщею

Рютте на звʼязку з польським керівництвом та НАТО консультується щодо вторгнення дронів у Польщу

Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути, що війну не можна розширювати

Вторгнення дронів РФ – акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці громадян – командування ЗС Польщі

ОСТАННЄ

Глава МЗС Польщі провів консультації із Сибігою після вторгнення російських дронів

Зеленський підписав закон "Про професійну освіту"

Двоє неповнолітніх у Львові намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий

Вночі були знешкоджені 413 з 458 дронів та ракет, є влучання на 17 локаціях, 8 БпЛА вийшли за кордон із Польщею

В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Окупанти завдали удару по швейному цеху у Волочиську, відомо про трьох постраждалих

Одна людина постраждала через атаку ворога на Вінниччині

Травми отримали троє жителів Хмельниччини через нічну ворожу атаку

Навроцький скликав засідання Бюро нацбезпеки з приводу нічного вторгненння дронів

Нічна атака РФ забрала життя одного жителя Житомирської області, ще один поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА