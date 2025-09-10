Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути, що війну не можна розширювати

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним прецедентом для Європи появу російських дронів в повітряному просторі Польщи та заявив, що його наслідки залежать від скоординованості дій у відповідь.

"Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати", - написав Зеленський в Телеграм в середу вранці.

Він зазначив, що Москва "завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації".

"Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі", - наголосив президент України.

За його словами, санкційна пауза проти РФ триває вже надто довго. "Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів", - сказав Зеленський.