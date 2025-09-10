Інтерфакс-Україна
06:57 10.09.2025

Вторгнення дронів РФ – акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці громадян – командування ЗС Польщі

Оперативне командування Збройних сил Польщі (DO RSZ) повідомило про збиття частини БпЛА, які в ніч проти середи порушили повітряний простір країни. Відповідне повідомлення DO RSZ розмістило на платформі X.

"В результаті сьогоднішнього нападу Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Це акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян", - сказано в заяві командування.

"Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували більше десятка об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізацію. Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів", - повідомило DO RSZ.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/1965545243547234396

